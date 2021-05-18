Власти Испании направили войска на границу с Марокко, чтобы остановить поток мигрантов

Нелегальные мигранты в Испании Reuters

В частности, около 4 тысяч нелегалов уже доставили на родину

Власти Испании направили свои войска к границам с Марокко из-за сильного притока нелегальных мигрантов из Северной Африки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, в испанский анклав на северном побережье Африки - Сеуту - вплавь и перелезая через забор проникли около 8 тысяч нелегальных мигрантов, среди которых около 1,5 тысячи детей.

При этом добавляется, что на пляжах анклава появились бронетранспортеры, а солдаты и полицейские разгоняли мигрантов, которые заполонили улицы города и пытались устроить беспорядки.

Таким образом, на фоне чрезвычайного наплыва нелегальных мигрантов премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение отменить свой визит в Париж и отправился в Сеуту. По его словам, происходящее является "новым серьезным кризисом" для Европы. Кроме этого, чиновник пообещал немедленно восстановить порядок в ситуации обострения отношений с Марокко.

Стало известно, что испанским военным и правоохранителям уже удалось доставить обратно в Марокко около 4 тысяч мигрантов. По словам местных властей, они намерены продолжать возвращать на родину тех, кто нелегально пересекает границу страны.

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Ранее сообщалось, что власти России заявили, что Украина и другие страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан-нелегалов из РФ, иначе их ждет депортация, а Москва закроет границы.