Власть ничего не делает, чтобы погасить конфликт между ПЦУ и УПЦ, - настоятель Виталий Дуров о деталях жестокого избиения прихожанина УПЦ на Буковине

Пострадавший Василий Хащиюк Центр информации УПЦ

Конфликт между сторонниками УПЦ и ПЦУ в селе на Буковине продолжается на протяжении нескольких лет

Нападавшие на 63-летнего прихожанина Украинской православной церкви в селе Задубровка на Буковине принимали участие в попытке захвата Свято-Михайловского храма в прошлом году. Об этом заявил настоятель храма Виталий Дуров в эфире телеканала "Перший Незалежний".

По словам священника, конфликт между сторонниками УПЦ и ПЦУ продолжается на протяжении нескольких лет. "Уже третий год храм находится под круглосуточной охраной наших верующих, потому что уже неоднократно были попытки со стороны сторонников ПЦУ сделать захват храма. И последняя такая попытка была 4 мая 2020 года, в день смерти предыдущего настоятеля, протоиерея Леонида, когда неизвестные люди в балаклавах вместе с жителями деревни срезали болгарками ворота, попытались срезать болгаркой входные двери, жестоко избили и порезали наших верующих, и до сих пор это уголовное дело не расследовано", - сказал Дуров.

Настоятель убежден, что люди, которые совершили нападение на верующего сегодня ночью, также в прошлом году принимали участие в попытке захвата церкви, поэтому избиение - это не бытовой конфликт.

"Пострадавший, 63-летний Василий Григорьевич, он тоже участвует в дежурстве храма... Как раз сегодня ночью он, возвращаясь с дежурства, около полуночи встретил на улице молодых людей - шестерых парней в возрасте около 18-19 лет, которые жестоко его избили... Конечно, будет кто-то предполагать, что это был какой-то бытовой конфликт, но именно эти молодые люди хвастались в своих соцсетях, что 4 мая они тоже принимали участие в попытке захвата храма, и, вероятно, они тоже принимали участие в избиении наших верующих", - высказался настоятель храма.

Также он добавил, что уже два года в селе существует разделение на сторонников УПЦ и сторонников ПЦУ, а с помощью медиаресурсов и власти конфликт между ними лишь разгорается. "К сожалению, ни власть областная, ни власть ОТГ, на сегодняшний день не делает ничего для того, чтобы погасить этот конфликт, и, соответственно, как-то мирно его урегулировать... Все в деревне знают, кто себя относит к какой конфессии, и кто как к кому агрессивно настроен", - отметил священник.

В то же время Дуров рассказал, что за все время конфликта было открыто несколько уголовных дел одно из которых касается захвата храма 4 мая, но оно до сих пор находится в следствии и не передано в суд. "А те уголовные дела, которые были заведены об избиении наших верующих, уже неоднократно, то они уже все заведены к судебному разбирательству и уже даже есть приговоры суда, где назначено сторонникам ПЦУ условное наказание в виде лишения свободы и штрафы", - резюмировал настоятель.