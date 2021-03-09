Виктор Медведчук сегодня был вызван на допрос в Службу безопасности Украины

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук zagittya.com.ua

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь" в связи с многочисленными обращениями украинских и зарубежных СМИ подтверждает, что сегодня Виктор Медведчук был вызван на допрос в Службу безопасности Украины и, как законопослушный гражданин, выполнил требование закона.

"Вопросы, которые обсуждались на этой встрече, являются тайной следствия. "Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины", - говорится в ее сообщении.

При этом добавляется, что подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно ‒ как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком, председателем Политсовета наиболее влиятельной оппозиционной партии – "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь", как ответ на последовательную критику власти в вопросах повышения коммунальных тарифов, невыполнения обещаний по мирному возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, как реакцию на провал власти в борьбе с пандемией COVID-19 и реализацию в Украине политики внешнего управления.