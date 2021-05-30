Видео дня: Улицы Житомира превратились в реки, люди плавали на матрасах

Некоторые решили покататься на водном мотоцикле

После мощного ливня, который прошел сегодня в Житомире, улицы города превратились в реки. Некоторые из местных жителей решили использовать это в свою пользу и немного развлечься, сообщает zhitomir.info .

Как отмечается, в частности непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского. Пешеходы там были по колено в воде, а транспорт оказался заблокированным.

Житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водяном мотоцикле. Соответствующие кадры обнародовали в соцсетях.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали на 30 мая дожди с грозами во всех регионах Украины, за исключением южных.