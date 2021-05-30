live
Новости » События Читати новину українською

Видео дня: Улицы Житомира превратились в реки, люди плавали на матрасах

Житомир.info

Некоторые решили покататься на водном мотоцикле

После мощного ливня, который прошел сегодня в Житомире, улицы города превратились в реки. Некоторые из местных жителей решили использовать это в свою пользу и немного развлечься, сообщает zhitomir.info.

Как отмечается, в частности непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского. Пешеходы там были по колено в воде, а транспорт оказался заблокированным.

Житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водяном мотоцикле. Соответствующие кадры обнародовали в соцсетях.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали на 30 мая дожди с грозами во всех регионах Украины, за исключением южных.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Иран преследовал и пытал родственников жертв авиакатастрофы "МАУ", - правозащитники Уроки истории: Почему в Иране произошла исламская революция? Суд Канады признал сбитие самолета "МАУ" в Иране террористическим актом В США допустили заключение ядерной сделки с Ираном в ближайшие недели

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Отчет Шмыгаля в Верховной Раде, 21.05.21
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?