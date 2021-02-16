Видео дня: На столичном Майдане подрались нацгвардейцы

Скриншот с видео

Очевидцы предполагают, что бойцы были навеселе

В центре Киева подрались бойцы Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает PavlovskyNEWS со ссылкой на видео, которое опубликовали очевидцы.

Как отмечается, инцидент произошел на Майдане Независимости, где сейчас протестуют ФЛП. Именно они и сняли конфликт между нацгвардейцами.

В частности, на видео видно, как двое бойцов бросают на землю своего сослуживца и наносят ему удары ногами и руками. Еще один нацгвардеец берется их разнимать, а четверо смотрят на происходящее.

Драка заканчивается после женского крика: "Что вы делаете?"

Очевидцы предполагают, что бойцы Нацгвардии были навеселе.

Новости по теме: На стендап-концерте между депутатом Киевсовета и комиком произошла драка

Напомним, уже не первый месяц в столице протестуют предприниматели. Главным их требованием является отмена тотальной фискализации в Украине, кроме группы акцизных товаров. Однако, до сих пор они не были услышаны властями.