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Везла клиентам в РФ: На Харьковщине женщина попалась на контрабанде старинных икон

Женщина на Харьковщине хотела вывезти старинные иконы в РФ СБУ

Памятники культуры датируются XIX веком

В Харьковской области женщина пыталась провезти через украинско-российскую границу старинные иконы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Управления Службы безопасности в Запорожской области Сергей Левченко.

По его словам, инцидент произошел в пункте пропуска "Гоптовка". Там жительница Запорожья пыталась провезти ценный груз.

Левченко отметил, что женщине удалось скрыть сразу пять старинных икон XIX века среди своего багажа с целью дальнейшего вывоза в соседнюю страну.

СБУ

При этом спикер добавил, что своих потенциальных клиентов правонарушительница находила с помощью специализированного сайта в интернете.

Сейчас изъятые предметы, которые могут представлять культурную ценность, направлены на экспертизы. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, следственные действия еще продолжаются.

СБУ

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Ранее сообщалось, что на Львовщине мужчина пытался пересечь украинско-польскую границу с более 4,5 тысячами ценных вещей. Среди драгоценностей таможенники обнаружили монеты, бижутерию, часы и банкноты.

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