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Вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку, - СМИ

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков РБК-Украина

Спикер Рады находился на Херсонщине с рабочим визитом

В Херсоне в четверг, 13 мая, совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По предварительным данным, причиной стали проблемы с двигателем. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники "Цензор НЕТ".

Как отмечается, глава парламента находился на Херсонщине с рабочим визитом. В частности, политик посетил КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом.

В Киев Разумков собирался вернуться вертолетом. Однако уже в первое мгновение полета датчик сообщил о неисправности. Вертолет немедленно приземлился. 

Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет. 

Прессекретарка спикера Ольга Туний в комментарии 24 канала рассказала, что с Разумковым все в порядке. Сейчас спикер возвращается в столицу в автомобиле.

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Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области вечером 18 июля совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. На борту самолета находился только пилот. 

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