ВАКС заочно арестовал сына Виктора Януковича Александра по делу Межигорья

Как отмечается, Александр Янукович завладел резиденцией путем злоупотребления своим служебным положением

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра по делу о завладении Межигорьем. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, Александр Янукович завладел резиденцией путем злоупотребления своим служебным положением.

"В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана в отсутствие подозреваемого (in absentia)", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что в случае задержания этого лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства, суд рассмотрит с участием подозреваемого вопроса о применении избранной меры пресечения либо ее изменении на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.

В частности, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 7 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции Межигорье. После его задержания будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.