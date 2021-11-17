ВАКС оставил залог в 30 миллионов гривен мэру Одессы Труханову

Апелляционные жалобы представителей сторон остались без удовлетворения

"Постановление Высшего антикоррупционного суда от 11 октября о применении к подозреваемому Геннадию Труханову меры пресечения в виде залога в размере 30 млн 213 тыс. 300 грн коллегия судей Апелляционной палаты Антикорсуду оставила без изменений, а апелляционные жалобы представителей сторон – без удовлетворения", – отметили в суде.

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Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о завладении землей в Одессе. Среди подозреваемых – действующий мэр Одессы Геннадий Труханов.

Позже Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о незаконном завладении землей в городе. Ему назначили залог в 30 миллионов гривен.