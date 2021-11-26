"Вагнергейт": ГБР вызовет на допрос главу ОП Андрея Ермака

Глава Офиса президента Андрей Ермак Фото из открытых источников

Сейчас у следствия нет никаких доказательств вины чиновника

Государственное бюро расследований Украины пригласит на допрос главу Офиса президента Андрея Ермака по делу о провальной спецоперации против российской "ЧВК Вагнер". Об этом в эфире программы "Право на власть" ("1+1") заявил в. а. директора ГБР Алексей Сухачев, сообщил "Интерфакс-Украина".

"В течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему это сегодня не делаем? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов в ближайшие дни", — отметил он.

При этом он добавил, что никаких фактов и доказательств вины Ермака в срыве спецоперации следствие пока не получило.

Также Сухачев подчеркнул, что чиновника не допрашивали по делу об указанной спецоперации, которую открыли еще в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть своего расследования по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной участников российской ЧВК "Вагнер", причастных к военным преступлениям.

Позже украинская журналистка Янина Соколова обнародовала документы, которые подтверждают подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению Высшего военно-политического руководства.

А по словам главы Главного управления разведки Василия Бурбы, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы от имени Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию насчет "вагнеровцев".

Так, по мнению главы разведки, переноса нельзя было допустить, и это одна из причин провала спецоперации.