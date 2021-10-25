В зоне ООС украинский военный получил ранение

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Состояние его здоровья - средней тяжести

По состоянию на 17:00 25 октября незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, в результате ранен украинский защитник. Об этом говорилось в Facebook штаба Объединенных сил Украины.

Как отмечается, со стороны НВФ зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также возле Каменки противник обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм. А вблизи Песков НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.

В то же время в направлении Золотого-4 враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

А в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Напомним, что за прошедшие сутки, 24 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.