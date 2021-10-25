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В зоне ООС украинский военный получил ранение

Фото из открытых источников

Состояние его здоровья - средней тяжести

По состоянию на 17:00 25 октября незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, в результате ранен украинский защитник. Об этом говорилось в Facebook штаба Объединенных сил Украины.

Как отмечается, со стороны НВФ зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также возле Каменки противник обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм. А вблизи Песков НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.

В то же время в направлении Золотого-4 враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

А в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

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Напомним, что за прошедшие сутки, 24 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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