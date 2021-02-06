В зоне ООС украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, двое погибших

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За жизнь еще одного военнослужащего борются медики

На Донбассе в районе Марьинки трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего двое из них погибли. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что трагедия произошла во время выдвижения на позиции. За жизнь третьего военнослужащие сейчас борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка, которые выясняют обстоятельства инцидента.

В то же время вблизи Песков в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военного доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Как сообщают в штабе, о действиях противника сообщили представителям ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе сегодня, 6 февраля, были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Противник открывал огонь в районе Торецька и Северодонецка.

Напомним, недавно представители НЗФ обнародовали видео с украинским военнослужащим, которого с 28 января считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Военного заставили лить грязь на Украину и собратьев.