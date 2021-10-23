В зоне ООС ранены двое украинских военных

Фото из открытых источников

Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное

Незаконные вооруженные формирования 23 октября обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате чего двое военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Восток".

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в публикации.

Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

В пресс-службе заверили, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, ранее за прошедшие сутки, 22 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.