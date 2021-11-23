В зоне ООС один украинский военный получил ранение

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Состояние его здоровья - удовлетворительное

Незаконные вооруженные формирования по состоянию на 17: 00 23 ноября трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего ранен украинский защитник. Об этом сообщает пресс-служба штабу ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-удовлетворительное", - говорится в публикации.

В частности, в направлении Зайцево НВФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Верхнеторецкого был осуществлен обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Шумов противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, за минувшие сутки, 22 ноября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз обстреляли позиции украинских военных, в результате этого двое бойцов получили ранения. Состояние здоровья одного из них тяжелое, другого – удовлетворительное.