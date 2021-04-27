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В зоне ООС автомобиль с военными подорвался на взрывчатке, есть погибшие

Фото из открытых источников

В результате подрыва один военный погиб, еще трое получили ранения

В зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины подорвался военный автомобиль, в результате взрыва погиб один военный, еще трое бойцов получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС

"27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащих получили боевые травмы.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника".

Как отмечается, травмированных воинов доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

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Ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 апреля 391 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

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