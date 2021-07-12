В Житомирской области военный ранил из огнестрельного оружия 9-летнего ребенка
Полиция подозревает знакомого отца ребенка в умышленном тяжком телесном повреждении
В больницу в Новограде-Волынском попал 9-летний мальчик с диагнозом сквозное огнестрельное ранение спины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение.
Сперва считалось, что происшествие якобы произошло на берегу местной реки. Однако позже полиция узнала, что ребенка ранили в его доме. Во время обысков изъяли пулю 9 мм и вещественные доказательства.
Установлено, что к заданию ребенку огнестрельного ранения может быть причастен киевлянин-военнослужащий, знакомый отца, приехавший накануне.
Открыто дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
Ранее сообщалось, что в Житомирской области из огнестрельного оружия ранили 12-летнего мальчика.