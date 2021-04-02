В Житомирской области три человека получили ожоги во время сжигания сухой травы

У одного из пострадавших поражено около 90% тела

В четверг, 1 апреля, трое жителей Житомирской области получили ожоги различной степени тяжести в результате сжигания сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, накануне вечером правоохранители получили информацию, что в Брусиловскую больницу доставили двух жителей с. Карабачина с ожогами.

Предварительно установлено, что 80-летний пенсионер сжигал траву на приусадебном участке, в это время ему стало плохо и мужчина потерял сознание. 78-летняя жена пыталась потушить пламя, которое уже перекинулось на мужа.

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В результате инцидента оба получили термические ожоги различной степени (у мужчины медики диагностировали поражение около 70-90% тела, у женщины – 40%).

Как отмечается, в этот же вечер в Попельнянскую больницу с ожогами около 40% тела доставили 61-летнего жителя поселка, который сжигал траву на собственном приусадебном участке.

Когда огонь начал распространяться и на соседние участки, мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, в результате чего получил ожоги различной степени.

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Напомним, ранее в Национальной полиции напомнили, что самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков, сжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с водно-болотной и другой природной растительностью влечет за собой административную и уголовную ответственность.