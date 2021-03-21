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В Житомирской области третьи сутки продолжаются поиски 17-летнего парня

К поискам привлекли полицию, спасателей и добровольцев

На окраинах города Радомышль третьи сутки ищут 17-летнего Ивана Мысливого, который не вернулся домой. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции Житомирской области. 

Согласно сообщению, в четверг, 18 марта, около 20:00 парень ушел из дома и больше не вернулся. 

Правоохранителям удалось выяснить, что в последний раз Ивана видели его друзья после полуночи неподалеку от места жительства, однако домой он так и не попал.

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Как отмечается, полицейские, спасатели, местные жители прочесывают территорию в радиусе до 10 км от места, куда парня подвез знакомый, чтобы он быстрее добрался домой.

Также проводят осмотр прибрежной полосы реки Мыки и тростниковые заросли, хаты и кустарники, откачали воду из двух копанок.

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Напомним, недавно в Житомирской области женщина самостоятельно избавилась от двух новорожденных младенцев.

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