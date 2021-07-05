По предварительной информации, оружие там оставил отец одного из парней. Ребята решили поиграть с ружьем, но игры закончились травмой: старший попал в младшего.

Ребенка госпитализировали в Пулинськую больницу и прооперировали: у него было ранение грудной клетки. На место инцидента родители не вызвали полицию, информацию правоохранителям сообщили медики.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они открыли производство по ч. 1 ст. 128 УК Украины (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

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Ранее сообщалось, что в Киевской области 15-летняя школьница по неосторожности застрелила парня из ружья во время того, как делала селфи для социальных сетей.