В Житомирской области произошло ДТП, в котором погибли два человека

Одним из погибших оказался военный медик из Ровенской области

В ДТП, которое произошло ночью на трассе Киев-Чоп в Житомирском районе, погиб 60-летний житель Ровенской области, личность погибшей пассажирки до сих пор устанавливают. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как известно, инцидент произошел накануне около 00:40 на 178 км автодороги Киев-Чоп в Житомирском районе.

"Предварительно, водитель грузовика Mercedes, 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селом Мартыновка и Вымысел в направлении города Новоград-Волынский, совершил столкновение с автомобилем Audi под управлением 60-летнего жителя Ровенской области, который выезжал с обочины. В результате ДТП водитель Audi и его пассажирка погибли на месте происшествия", - говорится в публикации.

Новости по теме: На Закарпатье произошло смертельное ДТП, погиб ребенок

Сообщается, что в настоящее время устанавливают личность погибшей и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как стало известно из соцсетей, погибшим оказался военный медик из Ровенской области - Виталий Сень.

"Невосполнимая потеря для всего боевого братства Украины и для нашего ветеранского союза. В автокатастрофе под Житомиром погиб наш собрат, боевой медик, который спас не одну жизнь на фронте - Виталий Сень", - написала Татьяна Подорожник.

Новости по теме: Разыскиваемая женщина похитила эвакуатор и устроила на нем ДТП с троллейбусом

Напомним, ранее на Закарпатье патрульный пограничник и двое девушек ехали на Renault и столкнулись с эвакуатором, в результате чего четыре человека погибли. Также многочисленные травмы получил 44-летний водитель эвакуатора.