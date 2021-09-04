В Житомирской области произошло ДТП: Автобус столкнулся с автовозом

В результате авария погиб один человек, еще 11 получили ранения

В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии международного автобуса и автовоза, в результате чего погиб один человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, авария произошла около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной общине. После столкновения с автовозом автобус загорелся.

"Водитель автобуса "Neoplan", 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, допустил столкновение с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья", - сообщили правоохранители.

Также известно, что после происшествия возникло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель "Неоплана" (который отдыхал) и сейчас известно о 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь.

Была установлена предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств.

Напомним, что ранее на Прикарпатье в селе Гута произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое подростков. 16-летний водитель мотоцикла Musstang не выбрал безопасную скорость движения и на закругленном участке дороги выехал на обочину, в результате чего совершил наезд на двух 16-летних девушек.