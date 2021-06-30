В Житомирской области подростка ударило током: Парень получил разряд 27 тыс. вольт

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Врачи сейчас пытаются спасти его жизнь. Он получил тяжелые ожоги и травмы

В Житомирской области 13-летнего мальчика ударило током на железнодорожном мосту. Он получил разряд электрической дугой более 27 тысяч вольт. Об этом сообщает "ТСН".

Согласно сообщению, происшествие произошло в Коростене на железнодорожном пути возле одной из школ, где гуляла группа подростков. Один из парней решил подняться на железнодорожную конструкцию, но в момент, когда он был на высоте 15 метров, его ударило током. Вследствие этого, школьник упал на бетонное покрытие и получил тяжелые ожоги и травмы.

Как отмечается, его госпитализировали в районную больницу, а затем перевезли в областную. По словам врачей, ребенок получил разряд электрической дугой в 27,5 тысяч вольт.

"У него политравма, ожог пламенем, электротравма. Кроме того, перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма", - рассказал врач ожогового центра Житомирской областной больницы Сергей Ковалевский.

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Напомним, ранее в Одессе мальчик поспорил на 25 гривен и прикоснулся к высоковольтной линии электропередач. В результате удара током, ребенок загорелся и упал на землю.