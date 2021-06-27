В Житомирской области из-за удара молнии сгорел дом

В Житомирской области из-за молнии сгорел дом ГСНС

В результате пожара никто не пострадал

На территории Житомирского района вспыхнул пожар в частном доме после того, как в него попала молния. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, инцидент произошел вечером в субботу, 26 июня, в селе Зубринка Хорошевской территориальной громады. Информация о пожаре к спасателям поступила от местных жителей, поскольку хозяев дома не было.

По словам очевидцев, деревянная хозяйственная постройка загорелась из-за молнии, которая ударила в нее и дерево, расположенное рядом. Из здания пламя перекинулось на хозяйственной дом. По прибытии пожарных выяснилось, что огонь уже успел уничтожить указанное здание и крышу жилого дома.

Как отмечается, чтобы остановить дальнейшее распространение огня, спасателям понадобился час. Долгое время они разбирали деревянные конструкции и проливали их водой.

Также им пришлось совершить три выезда для заправки машины водой до ближайшего пруда, что расположен на расстоянии трех километров. Огонь ликвидировали в 21:30. На тушении работало 4 человека личного состава и 1 единица техники.

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Напомним, ранее в Ровенской области из-за непогоды травмировались два человека: одного ударила молния, а на другого упал шифер.