В Житомирской области из-за непогоды было повреждено около 20 га леса

Полный масштаб повреждений станет известен, когда будет закончено обследование территории

В Житомирской области из-за локального смерча было повреждено около 20 га лесных насаждений. Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Согласно сообщению, от непогоды пострадали насаждения государственного предприятия "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство". Так в Ярунском лесничестве сильный ветер частично повредил квартал насаждений осины спелого возраста.

По словам директора предприятия, во время обследования обнаружили комбинированные повреждения: ветровальные и буреломные. Известно, часть площади имеет незначительные повреждения, часть пострадала больше.

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Как отмечается, в настоящее время обследование территории еще продолжается, но уже можно говорить об ориентировочных площадях поврежденных насаждений – около 20 гектаров.

Позже станет понятно, потребует ли какой-то процент насаждений сплошного освоения и создания лесных культур или только выборочной уборки пострадавших деревьев. Лесники начнут убирать валежник и бурелом после завершения сезона тишины.

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