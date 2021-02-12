В Житомирской области горел локомотив пассажирского поезда

Возгорание произошло в поезде "Львов-Бахмут"

В Коростенском районе Житомирской области произошел пожар в локомотиве пассажирского поезда "Львов – Бахмут". Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Житомирской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре в тепловозе поступило спасателям сегодня, 12 февраля, в 02:04. На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали огонь в 02:57, а в 03:58 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия травмированных и погибших нет.

К тушению огня от ГСЧС привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава. В 05:00 движение по железнодорожным путям было возобновлено. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Напомним, не так давно в Сумской области спасатели ликвидировали пожар, которая возникла во время движения в кабине дизель-поезда. Предварительной причиной назвали короткое замыкание электропроводки тепловоза.

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Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области произошла авария на железной дороге вблизи станции Воскобойня, где сошли с пути 8 вагонов. В результате аварии были повреждены железнодорожные пути и электрическая опора.