В Житомирской области агент ФСБ получил восемь лет заключения

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Осужденный через сеть Интернет наладил контакт с представителем ФСБ России

За сотрудничество с ФСБ жителя Бердичева Житомирской области приговором Бердичевского горрайонного суда признали виновным в государственной измене и приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что осужденный через сеть Интернет наладил контакт с представителем ФСБ России и вступил с ним в сговор. С января по апрель 2021 года он получал и выполнял задания, наносящие вред обороноспособности и государственной безопасности Украины. В частности фотографировал военные объекты, территорию полигона, здания, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений, входы и выходы помещений, в том числе аварийные и пожарные, общежития, в которых проживают военнослужащие, а также собирал секретную информацию об их семье.

Эти материалы он передавал через интернет, а деньги за каждое выполненное задание получал на банковскую карточку. За особые старания был приглашен в Россию для прохождения спецподготовки", – говорится в сообщении.

В прокуратуре проинформировали, что со времени задержания и до сих пор гражданин находится под стражей.

Противоправную деятельность пресекли в апреле 2021 года прокуратурой совместно со следователями органов безопасности области и сотрудниками подразделения контрразведки Управления СБУ в области.

"При назначении наказания судом учтено искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения, молодой возраст и другие обстоятельства, которые смягчают наказание", – отметили в прокуратуре.

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Напомним, ранее контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы РФ собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.