В Житомире снесли знаменитую фабрику носков. Фото

Предприятие продали через миллионные убытки

Издание "Житомир.info"

В Житомире на Богунии снесли часть чулочной фабрики, которая производила носки под брендом "Легкая походка". Об этом сообщает местное издание "Житомир.info".

По предварительной данным, снесли часть помещения. К слову, информация о продаже фабрики появилась весной этого года. Объясняли, что помещение и предприятие продают отдельно. Временная руководительница "Экотекстиля" Ирина Иванец заявляла, что причина продажи - не финансовое состояние. Мол, долгов нет. Впрочем, СМИ писали, что причина, в частности, это ипотечные долги - 32,5 млн.

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Сейчас предприятие переехало в здание бывшей музыкальной фабрики, что на улице Жвачка. Зато на территории бывшей фабрики начались демонтажные работы. По состоянию на 18 октября на территории осталось админздание и главный цех, а на месте вспомогательных цехов – пустырь.

Как отмечается, новым собственником помещений стал "Эпицентр К". Что построят на том месте, администрация ТЦ пока не сообщает.

Известно, что с 1990 годов фабрикой, которую построили в 1935-м, владеет частная фирма "Экотекстиль". Во время Второй мировой помещения были разрушены, но затем их восстановили. Фабрика стала одним из крупнейших житомирских предприятий.

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Напомним, ранее в столице на улице Обсерваторной снесли историческую усадьбу Барбана. По данным активистов, на месте усадьбы якобы хотят построить торгово-развлекательный центр.