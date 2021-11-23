В жилом районе Луганска наблюдатели ОБСЕ обнаружили танк НВФ
Боевая машина была найдена в зоне действий так называемого 2-ого армейского корпуса "вооруженных формирований"
Наблюдатели миссии ОБСЕ нашли в жилом районе Луганска танк, который принадлежит незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"В зоне действий так называемого 2-го армейского корпуса ВФ, в пределах жилой застройки города Луганск было зафиксировано танк Т-64. Такое, якобы, незначительное количество выявленных нарушений объясняется многочисленными препятствиями, которые мешают работе представителей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях вооруженные формирования", - говорится в сообщении.
В ООС также добавили, что миссии не дают возможности свободно передвигаться. Такая ситуация возникла на блокпосте возле населенного пункта Минеральное Донецкой области, а также в неконтролируемом украинским правительством пункте пропуска на границе в Вознесеновке и на железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке Луганской области.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты зафиксировали, что противники глушат сигналы средствами радиоэлектронной борьбы.
Напомним, на днях сообщалось, что на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали размещение танков и зенитных установок незаконных вооруженных формирований.