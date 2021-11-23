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В жилом районе Луганска наблюдатели ОБСЕ обнаружили танк НВФ

Танк Т-64 Фото из открытых источников

Боевая машина была найдена в зоне действий так называемого 2-ого армейского корпуса "вооруженных формирований"

Наблюдатели миссии ОБСЕ нашли в жилом районе Луганска танк, который принадлежит незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В зоне действий так называемого 2-го армейского корпуса ВФ, в пределах жилой застройки города Луганск было зафиксировано танк Т-64. Такое, якобы, незначительное количество выявленных нарушений объясняется многочисленными препятствиями, которые мешают работе представителей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях вооруженные формирования", - говорится в сообщении.

В ООС также добавили, что миссии не дают возможности свободно передвигаться. Такая ситуация возникла на блокпосте возле населенного пункта Минеральное Донецкой области, а также в неконтролируемом украинским правительством пункте пропуска на границе в Вознесеновке и на железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке Луганской области.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты зафиксировали, что противники глушат сигналы средствами радиоэлектронной борьбы.

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Напомним, на днях сообщалось, что на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали размещение танков и зенитных установок незаконных вооруженных формирований.

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