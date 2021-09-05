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В Запорожской области пропал 11-летний мальчик: Его ищут более недели

Пропавший 11-летний Максим Самофалов Национальная полиция Украины

29 августа он ушел с места своего проживания в пгт. Акимовка и не вернулся

Более недели в Запорожской области ищут 11-летнего Максима Самофалова. До настоящего времени место нахождения парня неизвестно, мобильного телефона у него при себе нет, сообщает пресс-служба полиции.

Согласно сообщению, ученик 5-го класса школы-интерната села Терпенье Мелитопольского района 29 августа около 16:00 ушел с места своего проживания в пгт. Акимовка. До настоящего времени место нахождения мальчика неизвестно. По оперативной информации парень может находиться в городе Мелитополь или Запорожье.

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Напомним, в августе в Карпатах во время подъема на гору Говерла потерялся 6-летний мальчик. К поиску ребенка были привлечены 156 человек и 19 единиц техники, а также три собаки и квадрокоптер.

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