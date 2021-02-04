В Запорожской области 5 февраля объявили Днем траура по погибшим в пожаре в COVID-больницы

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В области отменят все развлекательные мероприятия и приспустят государственные флаги

В Запорожской области объявили 5 февраля Днем траура по погибшим в результате пожара в областной инфекционной больнице, где скончались трое больных COVID-19 и один молодой врач. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

"Распоряжением председателя облгосадминистрации Александр Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли во время пожара в областной инфекционной больнице", - говорится в сообщении.

Как отмечается, завтра на территории области будут приспущены государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. А также отменены все развлекательные мероприятия и внесены изменения в программу теле- и радиовещания.

Напомним, в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, в результате которого погибли трое больных и молодой врач. Трагедия произошла вчера, 3 февраля, около 23: 25.

Впоследствии стало известно, что кроме жертв, есть еще пострадавшие. В частности, анестезиолог и медбрат получили ожоги и сейчас находятся в больнице.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье, где произошел пожар в COVID-больнице, с целью установления фактических обстоятельств произошедшего.