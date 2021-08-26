В Запорожье выпивший мужчина пытался повесить собаку
Его заметили и остановили неравнодушные прохожие
В Запорожье пьяный мужчина душил и бил собаку. После чего пытался повесить ее на дерево. Об этом сообщила местная зоозащитница на своей странице в Facebook.
"Что ни день, то новые живодеры и нелюди. Прямо сейчас на" почте " едва не совершили убийство: пьяный мужчина подвешивал на дерево свою небольшую собачку. Сначала он ее душил, бил. А потом хотел повесить ее на дерево, на поводке, на высоту 2 метра", - написала она.
Известно, что издевательство над животным заметили прохожие и вызвали полицию.
По словам женщины, в это время хозяин четвероногого сидел на скамейке и не понимал, что происходит.
Сейчас животное забрала к себе неравнодушная девушка. Владельца собаки забрали в местный райотдел.
Напомним, что Верховной Радой во втором чтении принят закон № 2351, который ужесточает наказание за жестокое обращение с животными, и среди прочего восстанавливает институт конфискации. Нормы закона предусматривают возможность полиции изъять животное в приют, зоопарк или на передержку до решения суда под запись в протоколе.