В Запорожье ребенок выпал из окна детсада и попал в реанимацию
Он получил многочисленные травмы
В Запорожье из окна одного из дошкольных учреждений города выпал 4-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи Запорожья.
Как отмечается, он сорвался со второго этажа здания.
При этом добавляется, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза. Мальчика госпитализировали в реанимацию.
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