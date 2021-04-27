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В Запорожье ребенок выпал из окна детсада и попал в реанимацию

Фото из открытых источников

Он получил многочисленные травмы

В Запорожье из окна одного из дошкольных учреждений города выпал 4-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи Запорожья. 

Как отмечается, он сорвался со второго этажа здания. 

При этом добавляется, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза. Мальчика госпитализировали в реанимацию.

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Ранее сообщалось, что в столице 13-летняя школьница выпала с 14-го этажа многоэтажки. Она погибла на месте.

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