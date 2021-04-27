В Запорожье ребенок выпал из окна детсада и попал в реанимацию

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Он получил многочисленные травмы

В Запорожье из окна одного из дошкольных учреждений города выпал 4-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи Запорожья.

Как отмечается, он сорвался со второго этажа здания.

При этом добавляется, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза. Мальчика госпитализировали в реанимацию.

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