В Запорожье правоохранители проводят обыски в городском совете

Запорожский городской совет Запорожский городской совет

В самом горсовете пока ситуацию не комментируют

Правоохранители пришли с серией обысков в городской совет Запорожья по делу о присвоении имущества. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на областное управление Национальной полиции.

"На данный момент следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

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Как отмечается, обыски проводят непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах председателя и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях.

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Напомним, накануне правоохранители проводили обыски в Департаменте образования КГГА по делу о растрате 1 млн гривен бюджетных средств.