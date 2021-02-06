В Запорожье попрощались с врачом, которая погибла во время пожара

В Запорожье простились с погибшим в пожаре врачом Ольгой Гливой Фото из открытых источников

Похоронят женщину 7 февраля в родном Кропивницкий

В Запорожье 6 февраля простились с врачом Ольгой Гливой, которая погибла при пожаре в инфекционной больнице. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что церемония прощания состоялась в Театре молодежи. Провести в последний путь молодого врача пришли десятки людей, большинство из которых-однокурсники, коллеги и друзья.

"Оля была необычайно весела, она очень любила жизнь. Она спешила жить, была чрезвычайно умна и всегда бредила медициной. К сожалению, она навсегда осталась на своем рабочем месте... в реанимации", - рассказала однокурсница Наталья Захарченко.

Похоронят Ольгу Гливу в воскресенье, 7 февраля, в Кропивницком.

Напомним, 3 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, в результате чего погибли четыре человека, еще двое получили сильные ожоги.

Впоследствии во время проверки было установлено, что больница нарушила требования по пожарной безопасности. Следователи не исключают, что это и могло стать причиной пожара.

Позже в Запорожской области задержали ответственного за противопожарную безопасность, в то же время правоохранители не исключают версию поджога.