В Запорожье попрощались с врачом, которая погибла во время пожара
Похоронят женщину 7 февраля в родном Кропивницкий
В Запорожье 6 февраля простились с врачом Ольгой Гливой, которая погибла при пожаре в инфекционной больнице. Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что церемония прощания состоялась в Театре молодежи. Провести в последний путь молодого врача пришли десятки людей, большинство из которых-однокурсники, коллеги и друзья.
"Оля была необычайно весела, она очень любила жизнь. Она спешила жить, была чрезвычайно умна и всегда бредила медициной. К сожалению, она навсегда осталась на своем рабочем месте... в реанимации", - рассказала однокурсница Наталья Захарченко.
Похоронят Ольгу Гливу в воскресенье, 7 февраля, в Кропивницком.
Напомним, 3 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, в результате чего погибли четыре человека, еще двое получили сильные ожоги.
Впоследствии во время проверки было установлено, что больница нарушила требования по пожарной безопасности. Следователи не исключают, что это и могло стать причиной пожара.
Позже в Запорожской области задержали ответственного за противопожарную безопасность, в то же время правоохранители не исключают версию поджога.