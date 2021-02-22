В Запорожье парень застрелил своего друга во время съемки видео об оружии

Злоумышленник пытался избавиться от оружия и выбросил его за балкон

В Запорожье задержали 18-летнего парня, который во время съемки видео об оружии смертельно ранил своего 19-летнего друга. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции и Патрульной полиции Запорожской области.

Согласно сообщению, в минувший четверг, 18 февраля, к правоохранителям поступила информация о том, что возле дома по улице Воронина из оружия ранили человека. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили квартиру, в которой находился мертвый юноша с огнестрельным ранением грудной клетки.

Во время обследования прилегающей к дому территории полицейские обнаружили ружье, из которого застрелили парня, возле балкона на первом этаже. Также на этом месте обнаружили два пистолета марки "ПМ", пистолет марки "ТТ" и нарезной карабин.

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Как отмечается, впоследствии было установлено, что оружие хранил 18-летний местный житель. Злоумышленник через некоторое время самостоятельно обратился на линию 102 и рассказал о своем местопребывании.

Сейчас парня задержали, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Кроме этого, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

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