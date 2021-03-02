В Запорожье на АЭС застерилалась военная

Запорожская АЭС. Фото: Синица Александр/УНИАН

Официальной информации о деталях гибели женщины пока нет

В Запорожье застрелилась военнослужащая. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на собственные источники в Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня после 12 часов дня на территории Запорожской атомной электростанции.

При этом добавляется, что женщине было 34 года. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Пока официальной информации от полицейских об обстоятельствах гибели женщины нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий. Ему было всего 19 лет.