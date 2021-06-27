В Запорожье мужчина прятал "закладки" с наркотиками на кладбище

Когда злоумышленника поймали, он уже спрятал часть "товара"

В Запорожье поймали 30-летнего местного жителя, который распространял наркотики, оставив "закладки" на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

"25 июня около 8 часов во время патрулирования территории Заводского района города Запорожья, на местном кладбище, бойцы батальона патрульной службы особого назначения "Скиф" обнаружили мужчину, которые ковырялся возле могил, фотографировал их", - говорится в сообщении.

Правоохранители предположили, что он может делать закладки и передавать координаты тайников будущим покупателям. Также на место прибыла следственно-оперативная группа, которая установила личность злоумышленника.

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Как отмечается, мужчина признался, что уже успел сделать закладки и сфотографировали их местонахождение на свой телефон. Всего полицейские изъяли 39 свертков с наркотическим веществом (по предварительным данным "соль", "метадон").

Также правоохранители установили, что злоумышленник передвигался на автомобиле Geely, которым управлял 41-летний местный житель.

В тот же день по месту жительства фигуранта сотрудники полиции провели осмотр, во время которого обнаружили и изъяли 20 свертков с наркотическим веществом (по предварительным данным "соль"), зип-пакет с веществом серо-зеленого цвета (по предварительным данным "каннабис"), а также средства для употребления наркотиков.

Сейчас решается вопрос об окончательной правовой квалификации совершенного уголовного правонарушения, а также вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

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