В Запорожье двое детей пошли под лед: Девочку удалось спасти, тело мальчика ищут

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Они отошли от берега на 20 м

В Запорожье под лед провалились двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 14:29 на реке Днепр в Заводском районе города.

По словам очевидцев, мальчик и девочка провалились под лед в 20 метрах от берега. Рыбаки, оказавшиеся неподалеку, спасли 11-летнего ребенка.

Сейчас спасатели проводят поисковые работы по обнаружению тела мальчика, однако их работу осложняет илистое дно реки.

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Ранее сообщалось, что в столице женщина вместе с собакой провалились под лед. Заботливая хозяйка пса пыталась спасти своего любимца, но и сама оказалась в ледяной воде.