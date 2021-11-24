В Закарпатской области произошло смертельное ДТП из-за лошади

Пресс-служба Нацполиции Закарпатской области

Умерла 58-летняя пассажирка автомобиля, водитель и еще двое пассажиров госпитализированы

На Закарпатье произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за лошади, которая неожиданно появилась на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.

Согласно сообщению, вчера, 23 ноября, около 20:00 в поселке Нижняя Апша Тячевского района 74-летний водитель автомобиля Renault Kengoo не справился с управлением, поскольку на дороге внезапно появился конь. После этого мужчина выехал на встречную полосу и съехал с дороги в кювет.

В результате аварии погибла 58-летняя пассажирка машины. Водитель и еще двое его пассажиров в возрасте 57 и 70 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По этому факту происшествия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

По делу назначены экспертные исследования, по результатам которых будут установлены все объективные обстоятельства аварии.

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Ранее сообщалось, что в Харькове 35-летняя женщина за рулем легковушки Mazda совершила наезд на полицейского, который обеспечивал охрану места происшествия после ДТП.