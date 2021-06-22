В Ялте масштабные ливни смыли в море кучу мусора, купаться запретили

Загрязнение моря в Ялте Facebook Егора Фирсова

Большая вода просто смыла мусор со стихийных свалок в море

В Ялте, где несколько дней не утихали ливни, запретили купаться на городских пляжах, поскольку из-за непогоды огромное количество мусора попало в Черное море. Об этом сообщил в Facebook член правления ОО "офис окружающей среды" Егор Фирсов.

"Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыму накопилось строительный мусор и бытовые отходы. На днях, из-за мощных ливней, свалки просто смыло в море. Этот случай-красноречивая иллюстрация семилетней оккупации Крыма Россией. Безответственность и равнодушие - это именно то, что отличает нынешнее положение полуострова", - написал Фирсов.

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Как отмечают российские СМИ, купаться в городе запретили еще 19 июня, поскольку море было загрязнено и было необходимо провести дезинфекции и уборки пляжей.

В воскресенье, 20 июня, местные "власти" заявили, что купаться в Черном море в акватории города будет запрещено по меньшей мере три дня.

Напомним, из-за сильных дождей 18 июня в Ялте произошел пот. Непогода была такой мощной, что было объявлена эвакуация людей.