live
Новости » События Читати новину українською

В воскресенье представители НВФ пять раз нарушили режим "тишины", - ООС

Фото из открытых источников

Боевых потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 18 апреля, на востоке Украины зафиксировано пять нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, недалеко от поселка Водяное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

Новости по теме: На Донбасс приедут представители Польши и Литвы, чтобы оценить ситуацию в регионе

В пригороде Старогнатовки и Авдеевки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино НВФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

Новости по теме: Президент назвал три условия для достижения мира на Донбассе

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что с тревогой следит за событиями на востоке Украины, и призвал предотвратить обострение конфликта в регионе. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине начали делать COVID-прививки сотрудникам органов МВД Во Львовской области после вакцинации от COVID-19 умер мужчина В Украине подтвердили почти 15 тыс. COVID-случаев, в лидерах Харьковщина и Киев Минздрав отказался от вакцинации публичных лиц вне очереди

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |