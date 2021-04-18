В воскресенье представители НВФ пять раз нарушили режим "тишины", - ООС

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Боевых потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 18 апреля, на востоке Украины зафиксировано пять нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, недалеко от поселка Водяное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

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В пригороде Старогнатовки и Авдеевки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино НВФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

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Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что с тревогой следит за событиями на востоке Украины, и призвал предотвратить обострение конфликта в регионе.