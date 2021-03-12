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В Волынской области обрушился мост: Пять человек пострадали

Мост в селе Пятидни Фото издания БУГ

На нем выполнялись ремонтные работы

В селе Пятидни в Волынской области произошел обвал моста. Такую информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук, передает Общественное

Как отмечается, инцидент произошел сегодня около 13 часов на трассе H-22 сообщением Владимир-Волынский — Устилуг. На мосту выполнялись ремонтные дороги. 

При этом добавляется, что в результате обвала травмировались пять работников, выполнявших работы. Их доставляют в больницу в городе Владимир-Волынский.

Сейчас на месте работают правоохранители. 

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Ранее сообщалось, что во Львове произошел обвал здания склада. Заблокированными оказались семь человек. 

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