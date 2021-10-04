В Волынской области группа нетрезвых ромов избила участника АТО. Видео

Фото из открытых источников

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта

В Торчине Волынской области группа пьяных мужчин ромской национальности избили участника боевых действий на Донбассе. Видео с инцидентом опубликовала местная жительница Иванка Улитовская в группе "Торчин SOS" Facebook.

По ее словам, мужчина стоял на остановке общественного транспорта, разговаривал по телефону, когда к нему стали приставать.

"Участник АТО просто стоял на остановке и ожидал маршрутку. Он говорил по телефону, когда рядом появились несколько не совсем трезвых молодых парней. Они начали приставать к бойцу, тот попросил их вести себя спокойнее: в ответ на это они начали наносить по нему удары", – говорится в сообщении.

Также Улитовская добавила, что рядом с местом драки находится супермаркет, поэтому здесь всегда много людей. Прохожие пытались защитить мужчину, но к нападавшим подоспела подмога. Чтобы спасти бойца АТО от избиения, вызвали полицию и медиков.

Известно, что пострадавшему сильно разбили лицо, но он смог самостоятельно встать после побоев.

"За то, что снимала видео тоже чуть не получила "на орехи", но не могу, чтобы не поделиться с вами своим возмущением. Не знаю, чем дальше закончится вся эта ситуация, но хочу, чтобы вы все знали наших местных "героев" в лицо", – добавила свидетель.

Напомним, что ночью 1 октября в Чернигове убили сотрудника полиции. Еще одного милиционера тяжело ранили.

Силовики задержали четырех человек, которые подозреваются в нападении на правоохранителей.