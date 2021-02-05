В Волновахе депутата райсовета задержали на взятке в 25 тысяч гривен, - СМИ

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Депутат Волновахского районного совета попался на взятке. Об этом сообщается в группе "Мой город - Волноваха" в Facebook.

Согласно сообщению, задержание произошло в четверг, 4 декабря, в кафе.

"04.02.2021 в 17.52 в кафе "Gusi Project" по адресу: пр. Металлургов 106, в банкетном зале заведения был фактически задержан и составлен протокол задержания лица в порядке статьи 208 УПК Украины на основании того, что лицо застали во время совершения преступления, которым является Омельчук Сергей Вячеславович, 13.08.1977 г. р., ИНН 28349100478, МЭШ. м. Волноваха, в. Вишневая, 96, занимающий должность директора городского коммунального предприятия "Міськкомунгосп", код ЕГРПОУ которого: 20398080, юридический адрес которого: Украина, 85700, Донецька обл., Волновахский р-н Волноваха, ул. Героев 51 ОМБР, б. 14, во время получения последним неправомерной выгоды в размере 25 000 грн. от физического лица-предпринимателя за возможность осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания ритуальных услуг в г. Волноваха Донецкой области физическим лицом-предпринимателем", - говорится в сообщении.

Также указано, что "Омельчуком С. В. из кармана надетой на него куртки были добровольно выданы работникам полиции денежные средства общей суммой 25 000 грн (200 купюр номиналом 100 грн и 100 купюр номиналом 50 грн), которые ему накануне передал в качестве неправомерной выгоды заявитель, который является физическим лицом-предпринимателем".