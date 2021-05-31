В воинской части ВМС погиб военнослужащий

Корабли ВМС ВСУ с личным составом Минобороны Украины

В воинской части проводится служебная проверка, также работают правоохранители

В одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Об этом сообщило командование МВД ВСУ в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел накануне.

По факту гибели военного правоохранительные органы проводят следственные действия, чтобы оказать правовую квалификацию и установить обстоятельства того, что произошло.

Также добавляется, что по указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в воинской части проводится служебная проверка.

При этом, какая именно имеется в виду воинская часть, и другие подробности трагедии не уточняются.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области совершил самоубийство 24-летний военнослужащий, который нес службу в пограничном отряде.

Также не так давно в Волынской области во время патрулирования госграницы с Беларусью 20-летний военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.