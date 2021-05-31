live
Новости » События Читати новину українською

В воинской части ВМС погиб военнослужащий

Корабли ВМС ВСУ с личным составом

 Минобороны Украины

В воинской части проводится служебная проверка, также работают правоохранители

В одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Об этом сообщило командование МВД ВСУ в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел накануне.

По факту гибели военного правоохранительные органы проводят следственные действия, чтобы оказать правовую квалификацию и установить обстоятельства того, что произошло.

Также добавляется, что по указанию командующего Военно-морских сил ВС Украины в воинской части проводится служебная проверка.

При этом, какая именно имеется в виду воинская часть, и другие подробности трагедии не уточняются.

Новости по теме: В Черниговской области в учебном центре "Десна" застрелился контрактник

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области совершил самоубийство 24-летний военнослужащий, который нес службу в пограничном отряде.

Также не так давно в Волынской области во время патрулирования госграницы с Беларусью 20-летний военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Под Новотошковским на Донбассе погиб украинский военный За минувшие сутки на Донбассе НВФ 19 раз нарушили "режим тишины", погиб боец ВСУ На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный Сутки на Донбассе: НВФ 16 раз нарушили "режим тишины", двое бойцов ВСУ погибли

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект