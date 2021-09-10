В Винницкой области разоблачили схему хищения 17 гектаров особо ценной земли

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Убытки государству составляют 11,6 млн грн

Сегодня правоохранители сообщили бывшему и. о. директора государственного предприятия и экс-руководителю Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области о подозрении в хищении 17,11 га особо ценной земли. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что руководитель государственного предприятия, входящего в состав Национальной академии аграрных наук Украины, в 2016-2017 году совместно с руководителем Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области подделали документы, позволившие в обход законной процедуры (без согласия Кабинета Министров Украины) передать в частную собственность 10 земельных участков особо ценной земли общей площадью 17,11 га", – говорится в публикации.

Как отмечается, для придания видимости законности этой схеме использовано легенду о предоставлении земли якобы сотрудникам государственного предприятия для ведения личного крестьянского хозяйства.

Однако, как установило следствие, почти все получатели участков к ГП не имели никакого отношения. К тому же среди владельцев участков оказался близкий родственник руководителя ГП.

Известно, что на участки наложен арест.

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Напомним, ранее в Черновицкой области разоблачили схему хищение бюджетных денег, которые были выделены на ремонт размытых дорог после июньского наводнения в 2020 году. Местные чиновники разворовали 1,3 млн грн.