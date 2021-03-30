В Винницкой области пьяный водитель насмерть переехал двоих детей

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы

На территории Липовецкой территориальной громады нетрезвый водитель совершил ДТП, в результате чего погибли двое детей, которые двигались на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 30 марта, около 13:00 в селе Росоша. Предварительно установлено, что 20-летний водитель, житель Оратовской территориальной громады, допустил наезд на двух мальчиков.

Дети в возрасте 6 и 7 лет на велосипеде переезжали проезжую часть дороги, от полученных телесных повреждений малолетние погибли на месте.

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Как отмечается, водитель иномарки в результате аварии съехал в кювет, где его машина загорелась. Мужчина, в крови которого обнаружили 1.76 промилле алкоголя, не пострадал.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, накануне в Святошинском районе Киева случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате чего погибли два человека, еще один пострадавший в больнице.