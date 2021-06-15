В Винницкой области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

Смертельное ДТП с участием полицейского Государственное бюро расследований

Также травмировались еще три человека

В Винницкой области инспектор роты Управления патрульной полиции в Киевской области устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего один человек погиб, а еще один попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, инцидент произошел в понедельник, 14 мая. Предварительно установлено, что полицейский за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

Как отмечается, в результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений сейчас устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

Также было установлено, что полицейский был за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения, мужчину задержали на месте ДТП.

События предварительно квалифицировали по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

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Напомним, ранее в Николаеве задержали водителя, совершившего 18 дорожно-транспортных происшествий на территории города и пытался убежать от правоохранителей.