В Винницкой области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Также травмировались еще три человека
В Винницкой области инспектор роты Управления патрульной полиции в Киевской области устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего один человек погиб, а еще один попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Согласно сообщению, инцидент произошел в понедельник, 14 мая. Предварительно установлено, что полицейский за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.
Как отмечается, в результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений сейчас устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.
Также было установлено, что полицейский был за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения, мужчину задержали на месте ДТП.
События предварительно квалифицировали по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.
Напомним, ранее в Николаеве задержали водителя, совершившего 18 дорожно-транспортных происшествий на территории города и пытался убежать от правоохранителей.