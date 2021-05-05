В Винницкой области мужчина вытер руки государственным флагом, за дело взялась полиция

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За содеянное мужчине грозит штраф, арест или лишение свободы

В Винницкой области мужчина вытер руки в государственный флаг и снял это на видео, теперь ему грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, информация о том, что на территории Мемориала славы в пгт Тывров неизвестные лица осквернили Государственный флаг Украины, вытерев в него руки, была размещена в соцсети.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса.

Как отмечается, правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия. За содеянное злоумышленнику грозит штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

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Напомним, недавно в Одессе задержали мужчину, который находился на улице в одежде с коммунистической символикой.