В Винницкой области мужчина устроил стрельбу и оставил часть села без света

Его возмутило, что на праздновании Дня рождения, на котором он находился, не было фейерверков

В Винницкой области мужчина устроил стрельбу во время празднования Дня рождения, в результате чего часть села остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, накануне около 20:00 в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный начал стрелять из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. Это привело к обесточиванию большей части Томашполя. После этого хулиган с места происшествия скрылся на автомобиле "Порше Каен".

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, для задержания вооруженного злоумышленника на территории области ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".

В результате проведенных оперативных и розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДА около 23:00 того же дня задержали подозреваемого на территории пгт. Агрономическое Винницкого района.

Им оказался 35-летний житель Винницы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль "Порше Кайен" полицейские изъяли и поместили на арестплощадку.

По предварительной информации, нарушитель находился на праздновании Дня рождения в кафе в пгт. Томашполь. Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника автомобиля оружие и начал стрелять вверх. Это привело к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части населенного пункта.

"Такие действия квалифицированы следствием как умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление может грозить до десяти лет заключения", - отмечается в сообщении.

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В настоящее время следствием готовится материалы для объявления задержанному о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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